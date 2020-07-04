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04 июля,
2020
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Обновленный текст Конституции России официально опубликовали

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Текст Конституции России с поправками опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 4 июля.

Обновленный текст Конституции России официально опубликовали

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — написано в документе.


Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Поддержали поправки 77,92% проголосовавших. Против высказались — 21,27%. Явка составила 64,99%. Вступают в силу поправки с 4 июля 2020 года. 


Всего было предложено больше 200 поправок. Среди них изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия Госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.

Голосовать можно было только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».


30 июня Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции вступят в силу только в том случае, если их поддержат более половины участников голосования.


В Томской области 64,86% проголосовавших поддержали поправки. 34,09% — выступили против. Недействительными были признаны 3635 бюллетеней. Приняли участие в голосовании свыше 340 тысяч человек.


Политологи и эксперты отмечали, что предложенные поправки дублируют ряд уже принятых федеральных законов и норм. А основная цель прошедшего голосования — обнуление президентских сроков.


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