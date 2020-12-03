Обновленную улицу Усова обезобразят заборами

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Не успели томичи полюбоваться обновленной улицей Усова, как ее решили спрятать за уродливый забор. Как удалось выяснить ТВ2, мэрия устанавливает этот забор исключительно по предписанию ГИБДД, иначе будут выписаны штрафы на администрацию города. Устанавливать километры заборов вдоль улиц придумали полицейские, которые видели в этом основное решение проблем безопасности. Затем эти требования были закреплены в ГОСТах для участков у школ и рядом со светофорами. Поэтому теперь по всему городу можно встретить кусочки заборов, выполненных в разных стилях.

Несмотря на то что сезон благоустройства уже давно официально закончился, на пешеходном тротуаре на улице Усова вдруг посреди зимы появились ржавые столбы. Интересно, как их будут красить при минусовой отметке? Или придется ждать весны? На этот вопрос пока нет ответа, как и на вопрос, по какому принципу ГИБДД вдруг предписывает устанавливать куски заборов по всему городу. Тем не менее, по словам заместителя мэра Вячеслава Черноуса, администрация города получила предписание от полиции по перекрестку Усова-Белинского еще в феврале 2020 года. Его неисполнение грозит штрафом в 300 тысяч рублей.

Логику в установке заборов найти невозможно. На фото выше ГИБДД, например, защищает не пешеходов, а машины на автостоянке.

На другом фото забор устанавливается прямо рядом с пешеходным переходом, наверное, потому что согласно ГОСТам ГИБДД люди настолько глупы, что они будут бросаться под колеса машин, не доходя двух метров до официально разрешенного перехода дороги.

То, что забор никак не защищает пешеходов от наезда машин, доказывают десятки случаев, о которых рассказывает урбанист и блогер Илья Варламов.

Заборы убивают людей. Если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетается и превращается в шрапнель. Во многих городах России уже были реальные жертвы заборов. Исследований в пользу эффективности заборов для повышения безопасности улиц нет, зато есть случаи гибели людей от заборов, — пишет Илья Варламов.

Мало того, что заборы никого не защищают, они еще и уродуют город. Об этом во время приезда в Томск говорил московский историк архитектуры Сергей Кавтарадзе.

Исторически улицы никогда не ограждали от проезжей части металлической оградой. У меня они вызывают ассоциацию с ковбойскими ограждениями для загона скота, — говорил во время приезда в Томск Сергей Кавтарадзе.

Насчет того, что заборы могут помешать пешеходам выходить на проезжую часть, есть сомнения. Они, хоть и высоки, но перелезть нетрудно. Да и не сплошные они. Чтобы наверняка исключить появление пешеходов на дороге в неустановленных местах, заборы должны быть сплошными. А поверху можно пустить колючую проволоку под током. Получится концептуально.