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27 января,
2021
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Обморожения с начала года получили 65 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По оперативным данным территориального центра медицины катастроф, с 1 января 2021 года от морозов в Томской области пострадали 65 человек, в том числе 6 детей. 34 человека (включая двух детей) были госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. Из них от аномально низких температур 25-26 января пострадали 8 человек (детей среди них нет), двое были госпитализированы в медучреждения.


В периоды аномально низкой температуры медики рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.


Уличные травмы с начала года получили 1128 человек, в том числе 318 детей. Госпитализация потребовалась 88 пострадавшим, включая 41 ребенка.


Травмы носят сезонный характер и связаны как с гололедными явлениями, так и с увлечениями зимними видами спорта (лыжи, коньки, сноуборды), а также со спешкой и невнимательностью людей.


Томские врачи напоминают о необходимости соблюдать основные правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе, поскольку при увеличении скорости движения возрастают шансы получить травму.

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