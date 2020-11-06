Облздрав: В НИИ курортологии будут лечить больных с пневмонией

На базе томского НИИ курортологии организовали места для лечения больных с пневмонией, но без подтвержденного COVID-19. Также там планируется «долечивать» пациентов после коронавируса, сообщает томский департамент здравоохранения.





Уточняется, что первые пациенты уже поступили на лечение в НИИ, для них здесь развернули 180 коек.





«В медучреждение направляются на долечивание пациенты из респираторных госпиталей в стабильном состоянии, имеющие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19 и не требующие кислородной поддержки», — отметил директор НИИ курортологии Алексей Зайцев.





По словам начальника облздрава Сергея Дмитриева, НИИ позволит разгрузить респираторные госпитали, внимание которых направят на пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии.





На базе стационара НИИ Курортологии, что на Красноармейской, 14, в амбулаторных и стационарных условиях пройдут реабилитацию пациенты, которые уже перенесли СOVID-19.





Читайте также:



В Томске в здании, которое после ремонта три года стояло пустым, открыли центр реабилитации





40 пациентов в Томске прошли реабилитацию после COVID-19