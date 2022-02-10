Облздрав: улучшилось состояние подростка, выпавшего из окна томской школы

Состояние подростка, который выпал из окна томской школы № 40 в конце января, улучшилось. Медики больницы скорой медицинской помощи № 2 оценили его как средней степени тяжести.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение, продолжает лечение», — цитирует Облздрав главного врача больницы Андрея Караваева.

Напомним, восьмиклассник выпал из окна на четвертом этаже школы днем 27 января. По информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам. При этом в школе отрицали версию о травле и подчеркивали, что мальчик хорошо учился. В крайне тяжелом состоянии ребенка отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а правоохранительные органы начали проверку. Позже СК по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства «путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении».

Через несколько дней после госпитализации состояние ребенка удалось стабилизировать, но медики оценивали его как тяжелое.