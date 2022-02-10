Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Облздрав: улучшилось состояние подростка, выпавшего из окна томской школы
Новости

Облздрав: улучшилось состояние подростка, выпавшего из окна томской школы

ТВ2 ТВ2

Состояние подростка, который выпал из окна томской школы № 40 в конце января, улучшилось. Медики больницы скорой медицинской помощи № 2 оценили его как средней степени тяжести.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение, продолжает лечение», — цитирует Облздрав главного врача больницы Андрея Караваева.

Напомним, восьмиклассник выпал из окна на четвертом этаже школы днем 27 января. По информации ТВ2, ребенок выпрыгнул сам. При этом в школе отрицали версию о травле и подчеркивали, что мальчик хорошо учился. В крайне тяжелом состоянии ребенка отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а правоохранительные органы начали проверку. Позже СК по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства «путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении».

Через несколько дней после госпитализации состояние ребенка удалось стабилизировать, но медики оценивали его как тяжелое.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.