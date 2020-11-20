Облздрав рассказал о состоянии медиков, поставивших прививки от ковида

Пять медицинских работников, поставивших прививки от коронавируса, заболели им. По информации областного департамента здравоохранения, это произошло потому, что после вакцинации не успели выработаться антитела.

«Первые 42 дозы вакцины от коронавирусной инфекции были получены регионом в сентябре, — рассказывает начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина. — В начале октября медикам, согласившимся на добровольную вакцинацию, была поставлена первая прививка двухфазной вакцины. Среди них были сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, горбольницы № 3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы. В период после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа – еще у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе, пациентам с новой коронавирусной инфекцией».

«Врачу горбольницы № 3, сообщившей о заболевании COVID-19 в социальных сетях, вторая инъекция двухкомпонентной вакцины была сделана 5 ноября. 14 ноября ПЦР-тестирование дало положительный результат, при этом у пациентки практически отсутствуют клинические проявления заболевания, — объясняет Римма Волошина. — С момента прививки до начала заболевания прошло менее 10 дней. В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медицинских работников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему. Так как вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки. В этот период необходимо соблюдать все защитные меры – носить маски, соблюдать социальную дистанцию. При этом медицинские работники имеют более высокий риск инфекционных заболеваний, так как контактируют с большим количеством пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина считается эффективной, если защищает от заболевания 75 % вакцинированных».





По данным Волошиной, в целом болеют пять привитых медработников. У троих из них отсутствуют клинические проявления заболевания или оно протекает в легкой форме, у двоих среднетяжелое течение.