Облздрав рассказал о графике работ мобильных пунктов вакцинации от ковида в октябре

Региональный оперативный штаб продлил работу четырех мобильных пунктов вакцинации в Томске – в библиотеке им. Пушкина и ТЦ «Лето», и в двух отделах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5.

До 1 октября включительно в мобильных пунктах можно будет поставить первый компонент вакцины, до 22 октября – второй (через три недели после первого). Также в этот период здесь можно привиться «Спутником Лайт». Этим препаратом могут вакцинироваться томичи через полгода после перенесенного COVID-19 или поставившие прививку ранее.

Режим работы мобильного пункта в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К Маркса,14) в будни с 10 до 20 часов, в субботу – с 10 до 15 часов; в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр13) – с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, в выходные – с 10 до 15 часов; в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5) – с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Мобильные пункты вакцинации начали работу в Томске в конце июня, за этот период медики привили более 20 тысяч томичей. На сегодняшний день в регионе привито 277 729 человек, из которых 250 075 полностью завершили вакцинацию.