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Облздрав рассказал, как в Томской области готовятся к новой волне омикрона

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Облздрав разработал план развертывания коечного фонда для пациентов с COVID-19. Сейчас в области 1213 таких коек, из них свободно 278 (22,9 %). В случае необходимости в короткие сроки могут быть введены дополнительные койки путем перепрофилирования медицинских учреждений. Так, в пиковую волну COVID-19 в Томской области было развернуто 3625 коек.

«Мы рассчитываем прогнозируемую нагрузку на врачей и усиливаем первичное звено за счет будущих медиков — студентов СибГМУ и Томского базового медицинского колледжа. Это позволит высвободить дополнительные ресурсы для оказания помощи пациентам. А чтобы сохранить в строю как можно больше наших коллег в период подъема заболеваемости, строго контролируем прохождение повторной вакцинации медработниками», — отметил руководитель департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Сейчас подготовка к новой волне COVID-19 в здравоохранении региона проводится на всех уровнях: и амбулаторном, и стационарном.

«Сформирован резерв реанимационного оборудования — аппаратов ИВЛ и прикроватных мониторов — стоимостью 38 млн рублей. В медорганизациях и на региональном складе создан трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, а в каждом респираторном госпитале имеется запас кислородных баллонов. Также кислородные концентраторы переданы в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в труднодоступных селах. Идет дополнительная закупка лекарственных препаратов как для пациентов с вероятным и подтвержденным коронавирусом, получающих лечение на дому, так и для использования в стационарах. Создан двухмесячный неснижаемый запас таких препаратов», — сообщил Дмитриев.

Кроме того, дополнительными операторами усиливаются колл-центры — горячая линия департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 и 122, где можно задать вопросы об инфекции, записаться на вакцинацию, оставить обращение, а также центр удаленного мониторинга. В центре удаленного мониторинга — 8 (3822) 777-200 — работают медики, которые могут дистанционно оценить состояние обратившегося с признаками ОРВИ и вероятным COVID-19, дать рекомендации, а в случае необходимости записать на прием к врачу или вызвать «скорую».

«Лучшая защита от заболевания — это профилактика, а лучшее профилактическое средство от COVID-19 — это вакцинация. Поэтому мы призываем всех жителей Томской области, кто еще по каким-то причинам не поставил прививку, сделать это и сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Вакцинация в регионе продолжается, — отметил Сергей Дмитриев. — Кроме того, просим строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим, социальную дистанцию».

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