Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Облздрав проверит МСЧ № 2 после жалоб внука, прошедшего в ковидарий для помощи бабушке
Новости

Облздрав проверит МСЧ № 2 после жалоб внука, прошедшего в ковидарий для помощи бабушке

ТВ2 ТВ2

Власти Томской области инициировали служебную проверку в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 после публикации истории ТВ2. 

Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео.

Власти прокомментировали данный инцидент. 

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — прокомментировала замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

Добавим, что также проверку проводит прокуратура. 

Все подробности истории можно прочитать здесь.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.