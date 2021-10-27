Облздрав проверит МСЧ № 2 после жалоб внука, прошедшего в ковидарий для помощи бабушке

Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео.

Власти прокомментировали данный инцидент.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — прокомментировала замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

Добавим, что также проверку проводит прокуратура.

Все подробности истории можно прочитать здесь.