Облздрав опровергает информацию, что в МСЧ № 2 закончился кислород

Главный врач медсанчасти № 2 опроверг информацию о том, что в медучреждении закончился кислород. Ранее об этом редакции ТВ2 на условии анонимности сообщили несколько томичей.

«Информация о том, что в больнице закончился кислород не соответствует действительности, хотя бы потому что, кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции, — сказал Алексей Михленко. — С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ №2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того».





При этом он отметил, что пациентов действительно переводят из МСЧ №2 в другие респираторные госпитали. Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со средне-тяжелым течением заболевания COVID-19.





«Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, не может быть произведен. Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ №2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей», — подчеркнул главврач.