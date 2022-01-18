Облздрав объяснил, почему у Росстата и оперштаба отличаются данные смертности от ковида

С начала пандемии в регионе ковидом официально переболели 63 892 жителей Томской области. По данным оперативной статистики известно о смерти 687 пациентов. При этом по данным Росстата, с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

«Данные, которые публикует Росстат, также оперативные, но уже более точные, так как формируются не ежедневно, а по окончанию месяца. Разница между данными Росстата и оперативного штаба, а также информацией на сайте «Стопкоронавирус» объясняется несколькими факторами. Информация, которая ежедневно публикуется на портале «Стопкоронавирус» по Томской области, не включает в себя данные о пациентах, которые были выявлены (в том числе умерли) на территории ЗАТО Северск, а также о гражданах, медицинская помощь которым оказывается специалистами других министерств и ведомств (МВД, МЧС и другие). При этом данные Росстата публикуются в целом по Томской области. Кроме того, на портале «Стопкоронавирус» публикуются только те случаи смерти, когда новая коронавирусная инфекция была подтверждена у пациента при жизни и явилась первоначальной причиной смерти. В ряде случаев диагноз COVID-19 может быть выставлен посмертно (по характерным патологоанатомическим изменениям), и указанный случай не войдет на портал «Стопкоронавирус», но в обязательном порядке будет учтен органами Росстата», — приводит объяснение ЦУР.

Также облздрав отмечает, что длительность оформления патологоанатомического заключения может составлять до 30 суток, а медицинское свидетельство о смерти оформляется в течение 3-х дней.

«После проведения дополнительных исследований заключительный патологоанатомический диагноз может быть изменен, что также будет отражено исключительно в данных Росстата. На сегодняшний день регистрируется значительное число случаев, когда пациент, имеющий прописку в Томской области, но умер на территории другого субъекта. Соответственно, медицинское свидетельство о смерти будет зарегистрировано органами ЗАГС Томской области. Такие случаи также не учитываются порталом «Стопкоронавирус», но будут учтены органами Росстата. Таким образом, основной информацией для анализа смертности населения являются данные Росстата, а оперативная сводка необходима для оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию», — поясняет ЦУР.