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Облздрав: мальчик, выпавший из окна школы, остается в тяжелом состоянии

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14-летний школьник, выпавший из окна четвертого этажа школы № 40, продолжает лечение в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи.

«Ребенок уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное, но по-прежнему тяжелое», — отметил главный врач медучреждения Андрей Караваев.

По информации главного врача, по мере того, как позволяет состояние пациента, проводится поэтапное оперативное лечение и необходимые медицинские манипуляции.

Напомним, происшествие произошло на перемене 27 января. В школе отрицали версию буллинга и подчеркивали, что мальчик хорошо учился. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

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