Облздрав: коронавирусом в Томской области заболели 2% привившихся

При этом 75% от заболевших перенесли COVID-19 в легкой форме, а 25 — в средней степени тяжести. Случаев тяжелого течения болезни среди привитых зафиксировано не было.

«Нужно понимать, что ни одна вакцина нам не дает стопроцентной гарантии от заражения, но практически все они дают гарантию, что не будет тяжелого течения болезни и летального исхода, — прокомментировала главный внештатный специалист - эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова. — Сами вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Они не содержат живого вируса, в их состав входят высокоочищенные инактивированные антигены вируса — белки, чтобы наша иммунная система могла их изучить и правильно отреагировать, если ей придется встретиться с вирусами, способными к заражению».

По словам Натальи Филипповой, для создания коллективной защиты от новой коронавирусной инфекции сегодняшний уровень привитых в регионе — около 40 % — крайне мал.

«Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, это наиболее легкий путь для передвижения вируса, и масштабность поражения огромна. Один больной может инфицировать от восьми и более человек. Чем больше будет восприимчивых лиц к вирусу — не привитых, не болевших, тем больше шансов у вируса выжить и дальше размножаться, передаваясь от человека к человеку», — отметила эпидемиолог.