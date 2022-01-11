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Облздрав: каждый седьмой вызов скорой в новогодние каникулы был безрезультатным

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В новогодние праздники на станцию скорой медицинской помощи Томска поступило 12 386 звонков. Бригады «скорой» осуществили 5484 выезда, из них 748 к детям.

По информации главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, больше всего обращений — 1517 — на станцию скорой помощи поступило 4 января, а самым спокойным днем оказалось Рождество — 7 января, когда к операторам поступило 1133 звонка.

«К сожалению, из общего числа выездов 776 оказалось безрезультатных. Это каждый седьмой выезд. Такие вызовы не только влияют на общее время доезда скорой, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, которые действительно нуждаются в экстренной медицинской помощи», — сообщил Николай Родионов.

Безрезультатные вызовы — это случаи, когда больного не оказалось на месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали либо адрес, указанный при вызове, не найден; пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от помощи (осмотра) или вызов отменен.

Автор:  департамент здравоохранения
Автор:  департамент здравоохранения

В стационары Томска медики доставили 2551 пациента, в том числе 266 детей.

«К пациентам с признаками ОРВИ бригады выезжали 1395 раз, к томичам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 396, к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 был совершен 221 выезд, — пояснил Николай Родионов. — За это время поступило 17 обращений от получивших травмы при катании с горок, пять человек обратились с отморожениями разной степени, была оказана помощь 10 пострадавшим в ДТП. К счастью, не было вызовов, связанных с использованием пиротехники».

Всего в течение суток работали 42 бригады. Средняя нагрузка на бригаду «скорой» составила 17 выездов в сутки.

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