Облздрав: каждый седьмой вызов скорой в новогодние каникулы был безрезультатным

В новогодние праздники на станцию скорой медицинской помощи Томска поступило 12 386 звонков. Бригады «скорой» осуществили 5484 выезда, из них 748 к детям.
По информации главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, больше всего обращений — 1517 — на станцию скорой помощи поступило 4 января, а самым спокойным днем оказалось Рождество — 7 января, когда к операторам поступило 1133 звонка.
«К сожалению, из общего числа выездов 776 оказалось безрезультатных. Это каждый седьмой выезд. Такие вызовы не только влияют на общее время доезда скорой, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, которые действительно нуждаются в экстренной медицинской помощи», — сообщил Николай Родионов.
Безрезультатные вызовы — это случаи, когда больного не оказалось на месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали либо адрес, указанный при вызове, не найден; пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от помощи (осмотра) или вызов отменен.
В стационары Томска медики доставили 2551 пациента, в том числе 266 детей.
«К пациентам с признаками ОРВИ бригады выезжали 1395 раз, к томичам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 396, к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 был совершен 221 выезд, — пояснил Николай Родионов. — За это время поступило 17 обращений от получивших травмы при катании с горок, пять человек обратились с отморожениями разной степени, была оказана помощь 10 пострадавшим в ДТП. К счастью, не было вызовов, связанных с использованием пиротехники».
Всего в течение суток работали 42 бригады. Средняя нагрузка на бригаду «скорой» составила 17 выездов в сутки.