Облздрав: каждый седьмой вызов скорой в новогодние каникулы был безрезультатным

В новогодние праздники на станцию скорой медицинской помощи Томска поступило 12 386 звонков. Бригады «скорой» осуществили 5484 выезда, из них 748 к детям.

По информации главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, больше всего обращений — 1517 — на станцию скорой помощи поступило 4 января, а самым спокойным днем оказалось Рождество — 7 января, когда к операторам поступило 1133 звонка.

«К сожалению, из общего числа выездов 776 оказалось безрезультатных. Это каждый седьмой выезд. Такие вызовы не только влияют на общее время доезда скорой, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, которые действительно нуждаются в экстренной медицинской помощи», — сообщил Николай Родионов.

Безрезультатные вызовы — это случаи, когда больного не оказалось на месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали либо адрес, указанный при вызове, не найден; пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от помощи (осмотра) или вызов отменен.