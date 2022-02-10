Облздрав: 70% случаев коронавируса в Томской области дает штамм омикрон

В госпитализации нуждается порядка 10% заболевших коронавирусом, сообщает облздрав. По данным департамента здравоохранения, сегодня в Томской области фиксируются два штамма коронавируса — дельта-штамм и омикрон. При этом доминирующую позицию занимает омикрон, на него приходится 70% всех случаев. Фокус нагрузки сместился из респираторных госпиталей в поликлиники, медицинские пункты и колл-центры.
По данным на 9 февраля, в Томской области коронавирусной инфекцией заразились 75 315 человек, 64 978 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе за время пандемии выявили 21 566 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 17 956 человек.
«Из всех заболевших около 10% требуется госпитализация, 30% — это бессимптомные формы, а все остальные — это люди, которым требуется амбулаторное лечение. И, конечно, основная нагрузка приходится именно на первичное звено здравоохранения, на наши колл-центры, на наших терапевтов и педиатров, — рассказала замгубернатора Алена Левко. — Более 20 000 звонков в сутки принимают колл-центры и регистратуры поликлиник. Из них 5,5 тысяч приходит на единый номер 122 и единую регистратуру 777-200, это именно вызовы на дом. Еще около 1000 вызовов приходится на скорую помощь. Если говорить про поликлиники, то более 470 респираторных бригад выезжают к пациентам на дом, ежедневно только в Томске на линию выходят 45 бригад «скорой».
На сегодня Томская область занимает 56-е место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ.
«В течение последних дней мы видим, что у нас стабильно фиксируется более 900 случаев впервые выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. 70% приходится на Томск и Томский район, в районах области более спокойная обстановка. Если говорить о структуре заболевших, то рост мы отмечаем во всех возрастных группах, но преобладают люди трудоспособного возраста», — отметила Алена Левко.
Специалисты ожидают стабилизации ситуации через две недели. Наиболее эффективными мерами профилактики COVID-19 остаются вакцинация, ношение масок и ограничение социальных контактов.
«Сейчас мы находимся в стадии активного прироста заболевших, и думаю, что такой темп сохранится в течение двух недель. Анализируя предыдущие волны заболеваемости, мы заметили тенденцию к сокращению продолжительности волн. Если мы говорим о первых трех волнах, то их продолжительность была в среднем 110 дней, осенняя четвертая волна уже длилась в течение 80 дней. Прогнозируем, что эта волна будет более короткая, но, как видим, более мощная», — рассказала заместитель губернатора.