Облздрав: 70% случаев коронавируса в Томской области дает штамм омикрон

В госпитализации нуждается порядка 10% заболевших коронавирусом, сообщает облздрав. По данным департамента здравоохранения, сегодня в Томской области фиксируются два штамма коронавируса — дельта-штамм и омикрон. При этом доминирующую позицию занимает омикрон, на него приходится 70% всех случаев. Фокус нагрузки сместился из респираторных госпиталей в поликлиники, медицинские пункты и колл-центры.

По данным на 9 февраля, в Томской области коронавирусной инфекцией заразились 75 315 человек, 64 978 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе за время пандемии выявили 21 566 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 17 956 человек.