Облсуд назначил дату рассмотрения жалобы на заключение под стражу Ивана Кляйна

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Адвокаты Ивана Кляйна сообщают, что ​​в томском областном суде назначено заседание по рассмотрению жалоб защиты на заключение Ивана Кляйна под стражу. Заседание состоится в понедельник, 30 ноября 2020 года, в 09.30 часов.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд.

14 ноября, когда суд должен был выбрать меру пресечения для мэра Томска, у здания суда собрались томичи, чтобы оставить свои подписи под поручительством. В день отправки Ивана Кляйна в СИЗО на два месяца под просьбой смягчить меру пресечения подписалось около 600 горожан. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна отправили за решетку.

Позже томичи передали адвокатам более 3000 поручительств за градоначальника, а организаторам сбора подписей городским депутатам Владимиру Самокишу и Максиму Забелину полиция вынесла предупреждение о «недопустимости продолжения антиобщественного действия».

Петицию за освобождение мэра Томска из-под стражи на момент публикации новости подписали немногим более четырех тысяч человек.