Облкомприрода: в Томске сливают канализацию в реку

По жалобам томичей, лаборатория «Облкомприроды» представила заключение на первую часть проб, отобранных в реке Малая Киргизка. Анализы показали, что в реку сливали канализацию.

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Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разбирается, кто сбрасывает воды в реку Киргизку. Административное расследование начали по жалобе томского блогера Андрея Замулина.





В июле блогер обратился в Комитет государственного экологического надзора томского департамента природных ресурсов после того, как нашел несанкционированный сброс вод в Киргизку рядом с поселком Сосновый бор.