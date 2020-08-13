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13 августа,
2020
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Новости

Облкомприрода: в Томске сливают канализацию в реку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

По жалобам томичей, лаборатория «Облкомприроды» представила заключение на первую часть проб, отобранных в реке Малая Киргизка. Анализы показали, что в реку сливали канализацию. 

Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разбирается, кто сбрасывает воды в реку Киргизку. Административное расследование начали по жалобе томского блогера Андрея Замулина.


В июле блогер обратился в Комитет государственного экологического надзора томского департамента природных ресурсов после того, как нашел несанкционированный сброс вод в Киргизку рядом с поселком Сосновый бор.

Облкомприрода: в Томске сливают канализацию в реку
Фото: Предоставлено Андреем Замулиным

Для определения источника загрязнения пробы отбирали неоднократно в нескольких местах по течению реки

«По результатам лабораторных исследований, в воде, вытекающей из металлической трубы на месте свалки в лесном массиве, обнаружены нитрит-, нитрат-, сульфат-, хлорид-ионы, а также другие вредные химические соединения. Это свидетельствует о поступлении в водоем канализационных стоков», — пояснили в Облкомприроде. 

Облкомприрода: в Томске сливают канализацию в реку
Фото: Предоставлено Андреем Замулиным

​Инспекторы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжают выяснять, кому принадлежит источник сброса — труба, предположительно идущая с территории промзоны.


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