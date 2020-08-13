Облкомприрода: в Томске сливают канализацию в реку

По жалобам томичей, лаборатория «Облкомприроды» представила заключение на первую часть проб, отобранных в реке Малая Киргизка. Анализы показали, что в реку сливали канализацию.
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Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разбирается, кто сбрасывает воды в реку Киргизку. Административное расследование начали по жалобе томского блогера Андрея Замулина.
В июле блогер обратился в Комитет государственного экологического надзора томского департамента природных ресурсов после того, как нашел несанкционированный сброс вод в Киргизку рядом с поселком Сосновый бор.
Фото: Предоставлено Андреем Замулиным
Для определения источника загрязнения пробы отбирали неоднократно в нескольких местах по течению реки
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«По результатам лабораторных исследований, в воде, вытекающей из металлической трубы на месте свалки в лесном массиве, обнаружены нитрит-, нитрат-, сульфат-, хлорид-ионы, а также другие вредные химические соединения. Это свидетельствует о поступлении в водоем канализационных стоков», — пояснили в Облкомприроде.
Фото: Предоставлено Андреем Замулиным
Инспекторы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжают выяснять, кому принадлежит источник сброса — труба, предположительно идущая с территории промзоны.
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