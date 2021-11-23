«Облкомприрода» нашла в Киргизке загрязняющие вещества, из-за которых погибла рыба

Специалисты химико-аналитической лаборатории «Облкомприроды» обнаружили в воде Малой Киргизки загрязняющие вещества, которые привели к гибели рыбы в этой реке. Об этом сообщается в официальной группе департамента ВКонтакте.
«Эксперты установили факт ухудшения качества воды от деревни Кусково и ниже по течению в районе гибели рыбы. В пробах выявлены загрязняющие вещества, которые, вероятно, и стали причиной инцидента», — сказано в сообщении департамента.
Результаты исследования проб направили в региональные отделы Росприроднадзора и Росрыболовства. Планируется, что ведомства начнут проверку располагающихся неподалеку от реки животноводческих предприятий.
Напомним, 12 ноября ТВ2 рассказало о сливе фекалий в безымянное озеро возле Кусково. По словам томича Виктора Разживина, неприятный запах у воды в озере появился в начале ноября, тогда же он заметил, что фекалии в водоем стекают из большой пластиковой трубы.
Кроме того, 11 ноября томич Семен Степанов прислал в редакцию ТВ2 видео с полными лунками мертвой рыбы на замерзшей реке Киргизке в районе Центрального КПП в Северске. На записи он также говорит, что вода в реке воняет куриным пометом. 12 ноября в паблике Регион-70 появилось видео слива отходов из труб в водоем неподалеку от Томска.