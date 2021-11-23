«Облкомприрода» нашла в Киргизке загрязняющие вещества, из-за которых погибла рыба

Специалисты химико-аналитической лаборатории «Облкомприроды» обнаружили в воде Малой Киргизки загрязняющие вещества, которые привели к гибели рыбы в этой реке. Об этом сообщается в официальной группе департамента ВКонтакте.

«Эксперты установили факт ухудшения качества воды от деревни Кусково и ниже по течению в районе гибели рыбы. В пробах выявлены загрязняющие вещества, которые, вероятно, и стали причиной инцидента», — сказано в сообщении департамента.

Результаты исследования проб направили в региональные отделы Росприроднадзора и Росрыболовства. Планируется, что ведомства начнут проверку располагающихся неподалеку от реки животноводческих предприятий.