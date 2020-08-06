«Облкомприрода» начала мониторить томский воздух

«Облкомприрода» начала ежегодный мониторинг атмосферного воздуха. В течение августа лаборатория учреждения проведет исследования на 30 объектах в разных районах Томска. Мониторинг впервые охватит новые микрорайоны города.





«Специалисты замерят содержание в атмосферном воздухе таких вредных компонентов и химикатов, как фенол, формальдегид, бензапирен, взвешенные частицы, пыль, оксид углерода и диоксид азота. На перекрестках автодорог к этому перечню добавят металлы, хлористый водород, содержащиеся в выхлопных газах транспорта», — сообщает сайт обладминистрации.





Отмечается, что одним из первых в Томске проверку прошел микрорайон Радонежский, где лаборатория уже провела замеры на двух детских площадках. Большинство показателей чистоты воздуха отвечают нормам, однако на площадке по ул. Береговой, 13 экологи зафиксировали превышение концентрации пыли предположительно из-за находящейся неподалеку стройки.





Стоит добавить, что у горожан в последние годы большие претензии к городской атмосфере. Каждое лето в Томске воняет. Массовые жалобы на неприятный запах в Томске начались в 2018 году. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же в Томске продолжает вонять.









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