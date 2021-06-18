Облизбирком рассказал, сколько подписей нужно будет собрать кандидатам в Думу Томской области

В Томской области состоялось заседание избирательной комиссии региона. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они пройдут 19 сентября 2021 года. В этот же день в Томской области выберут областных депутатов.

Теперь политические партии должны провести съезды и утвердить кандидатов и программы. 19 июня пройдет съезд «Единой России», на следующей неделе — съезды КПРФ, ЛДПР и объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. «Яблоко» соберется 3-4 июля, а Партия роста —7 июля.

Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота — право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.