{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Облизбирком рассказал, сколько подписей нужно будет собрать кандидатам в Думу Томской области
Новости

Облизбирком рассказал, сколько подписей нужно будет собрать кандидатам в Думу Томской области

ТВ2
ТВ2 ТВ2
59 минут назад

В Томской области состоялось заседание избирательной комиссии региона. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они пройдут 19 сентября 2021 года. В этот же день в Томской области выберут областных депутатов.

Теперь политические партии должны провести съезды и утвердить кандидатов и программы. 19 июня пройдет съезд «Единой России», на следующей неделе — съезды КПРФ, ЛДПР и объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. «Яблоко» соберется 3-4 июля, а Партия роста —7 июля.

Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота — право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.

На выборах депутатов облдумы количество подписей необходимое для регистрации, составляет 0,5% от общего числа избирателей в области. То есть, кандидаты в депутаты областной думы Томской должны собрать минимум 3821 подпись, максимальное число подписей, которое они могут представить, — 4203.

«По одномандатным избирательным округам количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для регистрации кандидата, составляет 3% от числа.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.