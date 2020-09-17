Облизбирком о нарушениях, итогах выборов в Томске и «Умном голосовании»

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Избирательная комиссия Томской области официально утвердила итоги прошедшего голосования. Об особенностях этой избирательной кампании рассказали председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов и председатель томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

О многодневном голосовании

«Выборы состоялись во всех муниципальных образованиях Томской области. Везде сформированы новые составы представительных органов местного самоуправления. Эта избирательная кампания была довольно сложной с точки зрения организация. Основная сложность заключалась в том, что были введены два дополнительных дня голосования», — рассказал глава облизбиркома Эльман Юсубов.

По словам Эльмана Юсубова, подобная форма трехдневного голосования будет использоваться и на следующих выборах. При этом, необходим ряд отраслевых корректировок. Например, сейчас день тишины приходится на субботу, которая одновременно является вторым днем голосования. Нуждаются в корректировке и другие процессуальные сроки.

Об итогах голосования

«Создались не только «многоцветные» выборы с точки зрения партийного представительства, но и было «многоцветие» с точки зрения тех организационных и процедурных форм, с которыми столкнулись члены избирательных комиссий разных уровней», — отметил Эльман Юсубов.

По данным избиркома, итоговая явка на прошедших выборах в Томске составила 19,39%. Выборы признаны состоявшимися и действительными. За «Единую Россию» проголосовали 24,46 % избирателей, за КПРФ — 17,54 %, «Новых людей» — 15,02 %, ЛДПР — 14,36 %, «Справедливую Россию» — 11,19 %, «Яблоко» — 9,34 %, «Партию роста» — 5,32 %.

Виктор Тищенко пояснил, как распределялись партийные мандаты по единому округу. Так как все партии преодолели 5% барьерный, каждая из них получает по мандату. Из десяти мест остается три.

«Берется число голосов избирателей, полученных партией, и последовательно делится на два и на три. Например, КПРФ получила 12 782 голоса; делим на два и на три, получаем частные. Потом эти частные распределяем от большего к меньшему. Берем три частных с наибольшими показателями: два — у «Единой России» и одно — у КПРФ. Так распределились три оставшихся мандата», — рассказал глава горизбиркома.

Сейчас кандидаты от партий должны либо принять мандаты, либо отказаться от них. По партспискам от «Единой России» проходят в городскую думу Иван Пушкарев, Денис Вишняк, Мария Худякова. При этом, Иван Пушкарев действующий депутат областной думы, поэтому его мандат скорее всего будет передан другому человек. От КПРФ в городскую думу придут Андрей Петров (в шестом созыве думы был депутат) и Роман Романов, так как глава списка Наталья Барышникова от места отказалась. Лидер эссеров Галина Немцева также передала мандат депутату шестого созыва Констатину Ушакову. Будет передан и мандат от ЛДПР. От «Яблока» по партспискам в думу пройдет Василий Еремин; от «Новых людей» — Максим Вдовин; от «Партии роста» — Елена Ульянова.

«Когда эта процедура пройдет, мы примем окончательное решение о регистрации депутатов по единому избирательному округу», — сказал Тищенко. При этом, депутаты, прошедшие по одномандатным округам, подобным образом отказаться от мест в думе не могу.

О нарушениях

27 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах в Томске, были направлены в муниципальную избирательную комиссию. однако 19 их них не подтвердились.

«По сообщению о подкупе избирателей материалы направлены в правоохранительные органы. Также главред областной газеты «ЛДПР в Томской области» привлечен к штрафу за нарушение правил агитации, еще один материал в отношении другого главреда находится на рассмотрении», — сказал глава томской ТИК Виктор Тищенко.

Материалы о возможном подкупе избирателей переданы в полицию. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.

«Был сигнал, что 13 сентября жителям Томска звонят и агитируют за определенного кандидата. Все факты зафиксированы, проведена оперативная работа. Звонили с мобильного номера. Устанавливаются лица, кто пользовался номерами», — добавил Эльман Юсубов.

По мнению членов ЦИКа, большинство сообщений о нарушениях было связано с предубежденностью и нагнетением эмоций.

Об «Умном голосовании»