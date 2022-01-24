Обливания водой, арт-объект изо льда и бесплатные покатушки. Как в Томске отметят День студента

Во вторник, 25 января, студенты отметят Татьянин день. Большая часть праздничных мероприятий стартует вечером, в 18.00 на Мавлюкеевском озере, сообщает пресс-служба мэрии.

На озере студенты создадут арт-объект изо льда «Сердце Татьяны», а после смелые студенты могут поучаствовать в массовом обливании холодной водой «Закаляйся, студент!». Здесь же на озере пройдет «Татьянин челлендж», на котором собравшиеся исполнят «Песенки студента».

«На озере будет организована и спортивная программа. Студенческие соревнования по керлингу сменятся веселыми эстафетами и викторинами. Затем команды вузов встретятся в дружеском матче по мини-футболу», — рассказали в мэрии.

Во время праздника подведут итоги квеста «Сердце Татьяны», который проходит в Томске с 20 по 25 января. Участникам квеста предложено 10 заданий, в каждом из которых нужно разгадать определённое место, связанное со студенчеством Томска.

Празднование Дня студента завершится фаер-шоу и уличной дискотекой на льду.