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Обливания водой, арт-объект изо льда и бесплатные покатушки. Как в Томске отметят День студента

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Во вторник, 25 января, студенты отметят Татьянин день. Большая часть праздничных мероприятий стартует вечером, в 18.00 на Мавлюкеевском озере, сообщает пресс-служба мэрии.

На озере студенты создадут арт-объект изо льда «Сердце Татьяны», а после смелые студенты могут поучаствовать в массовом обливании холодной водой «Закаляйся, студент!». Здесь же на озере пройдет «Татьянин челлендж», на котором собравшиеся исполнят «Песенки студента».

«На озере будет организована и спортивная программа. Студенческие соревнования по керлингу сменятся веселыми эстафетами и викторинами. Затем команды вузов встретятся в дружеском матче по мини-футболу», — рассказали в мэрии.

Во время праздника подведут итоги квеста «Сердце Татьяны», который проходит в Томске с 20 по 25 января. Участникам квеста предложено 10 заданий, в каждом из которых нужно разгадать определённое место, связанное со студенчеством Томска.

Празднование Дня студента завершится фаер-шоу и уличной дискотекой на льду.

«Традиционно на ледовых катках, лыжных базах города и в бассейнах пройдет акция «Студент, лови момент». Для студентов при предъявлении студенческого билета будет предоставлена возможность бесплатного проката коньков, лыж, а также посещения бассейнов в течение всего Татьяниного дня. В акции примут участие бассейны в спорткомплексах «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), «Акватика» (пр. Ленина, 207), «Аврора» (ул. Смирнова, 28/2), «Парус» (ул. Иркутский тракт, 51/3), «Солнечный» (ул. Бирюкова, 22 стр. 3). Время для бесплатного посещения необходимо уточнить предварительно в самом спорткомплексе», — отметили в городской администрации.

Бесплатно покататься на беговых лыжах в День студента можно на лыжных базах «Метелица» (ул. Королева, 13), «Кедр» , «Сосновый бор» (Кутузова, 1б). Бесплатные коньки студентам выдадут в прокатах спорткомплексов «Кедр», «Сосновый бор», катке на Иркутском тракте, 60, катке на озере Мавлюкеевское (пер. Буяновский, 3а), на ул. Энергетиков, 6, катке в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122) и в Городском саду, а также хоккейных коробках ул. С. Лазо, 30 и ул. Пушкина, 54/1.

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