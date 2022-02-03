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Облил бензином и сжег заживо: житель Бурятии убил своего соседа

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Житель села Белоозерск в Бурятии приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Бурятия. Мужчина облил бензином своего соседа, а затем поджег зажигалкой. Пострадавший сгорел заживо.

фото иллюстративное
фото иллюстративное

Следствием и судом установлено, что 45-летний мужчина проживал в селе Белоозерск Джидинского района Республики Бурятия. 24 мая 2021 года к нему в гости пришел сосед, с которым они стали употреблять спиртные напитки в летней кухне. Днем на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и — чтобы запугать — поднес к нему горящую зажигалку. Одежда вспыхнула и сгорела почти вся. Потерпевшего госпитализировали, но из-за термических ожогов тела и верхних дыхательных путей врачам не удалось спасти ему жизнь.

Собранные Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора — мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскали с него миллион рублей в счет компенсации морального вреда для жены погибшего.

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