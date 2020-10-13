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13 октября,
2020
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«Обличать, колоть и жалить»: в ТГУ вышла книга о сатирической журналистике Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В ТГУ вышла книга о сатирической публицистике Томска конца XIX и начала XX века. Автор — доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории и практики журналистики ФЖ ТГУ Наталья Жилякова. Книга получилась довольно объемной  и называется «Обличать, колоть и жалить».

«Обличать, колоть и жалить»: в ТГУ вышла книга о сатирической журналистике Томска
Фото: ТГУ

«В моих рабочих материалах эта книга фигурирует как «маленькая монография про сатиру», и мне казалось, так оно и будет. Но когда я уже собрала книгу, когда появился дополнительный раздел (перепечатанные из сатирических журналов тексты), то она вышла на 400 страниц. Теперь это звучит как анекдот: «маленькая монография про томскую сатиру», – цитирует Наталью Жилякову пресс-служба ТГУ.

Замысел книги в том, чтобы рассказать, как сатира появилась и развивалась в Томске, в каком состоянии она была в 1917 году – когда закончилось дореволюционное время и начался советский период, рассказывает профессор ФЖ ТГУ. По словам Натальи Жиляковой, сатира в Томске была довольно популярна: были очень интересные авторы, которые писали замечательные тексты. Некоторые выступали под остроумными псевдонимами, например, был сатирик Порфирий Казанский под псевдонимом «премудрая крыса Онуфрий» или «Сибиряк» – это был Булыгин, у Долгорукова, который писал смешные стихотворные фельетоны, был псевдоним «Гаврила Томский». А у сатирика Мануйлова был загадочный псевдоним из трех букв – «ОЕП».

В революционный период в Томске издавались журналы «Осы», «Ёрш», «Красный смех», «Рабочий юморист», в которых как раз «обличали, кололи и жалили».

Наталья Жилякова
Наталья Жилякова

Наталья Жилякова надеется, что книга появится в электронном варианте и будет доступна широкому кругу читателей.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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