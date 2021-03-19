Облдума: владельцы торговых и офисных объектов получат льготы по налогу на недвижимость

Бюджетно-финансовый комитет облдумы поддержал предложенные обладминистрацией льготы по налогу на имущество для организаций. Такая «имущественная» поддержка малого бизнеса вызвана ростом налоговых платежей из-за перехода к начислению налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Преференции планируется распространить на предприятия малого и среднего бизнеса (владельцев торговых и офисных помещений).

— Сегодня есть обращения от предпринимательского сообщества о необходимости корректировки налоговой нагрузки в связи с ее кратным ростом. Рост произошел из-за введения с 2020 года новой кадастровой стоимости для объектов капитального строительства. Этот вопрос уже не раз поднимался нашими депутатами, — пояснил вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец. – Сначала, собственникам рекомендовалось решать вопросы по корректировке кадастровой стоимости в индивидуальном порядке через работу специальной комиссии или суд. Как раз сейчас порядка 56 объектов проходят систему оспаривания. Это говорит о том, что точечный подход не дает результатов, и потребность в принятии такого закона очень высока.





Обладминистрация предлагает распространить налоговые преференции на юрлица, владеющие торговыми и офисными помещениями площадью до 2 000 квадратных метров. Если они уже были в перечне объектов, в отношение которых налог рассчитывался от кадастровой стоимости, то при ставке налога 2% прирост в следующем году не должен превышать 20% ежегодно. У тех организаций, которые войдут в перечень в этом году, будет ставка 1,5%. В последующем сумма налога будет исчисляться по ставке 2%, но также с применением понижающих коэффициентов, как и для первой категории.





По предварительным расчетам поддержка бизнеса от применения данной нормы составит порядка 38 млн рублей в 2021 году. Планируется, что данная сумма будет компенсирована платежами от новых объектов (около 57), включенных в перечень на этот год.