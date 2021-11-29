Облдума рассмотрит законопроект о QR-кодах 30 ноября

Докладчиком на совместном заседании Совета Думы и комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности выступит спикер облдумы Оксана Козловская. В ходе заседания, которое пройдет с 14:30 до 16:00, депутаты должны будут принять решение о положительном или отрицательном отзыве на законопроект о QR-кодах.

Напомним, 16 декабря Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты, согласно которым с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости. До 14 декабря законопроекты отправлены в рассылку, их будут рассматривать региональные парламенты, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации.