Облдума отклонила предложение выплатить по 10 тысяч рублей детям от 16 лет и 2 тысячи пенсионерам

Дума Томской области отклонила законопроекты об единовременных денежных выплатах для пенсионеров и детей старше 16 лет. Предложения о выплатах выносила на Думу депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Немцева.

«В апреле было принято решение о предоставлении поддержки семьям, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет. Однако несправедливо забыли о детях от 16 до 18 лет! Поступает большое количество обращений, и я предлагаю эту несправедливость устранить», — сказала Галина Немцева. Депутат привела в пример несколько регионов, где решили поддержать подростков.





«Например, жители Крыма могут подать заявку на получение пособия от 16 до 18 лет уже с 15 июня. С июля 2020 года на пособие в размере 10 000 рублей могут подать заявки жители Иркутской области. В Республике Калмыкия ввели выплату с 8 до 18 лет, а в Тверской области — с 16 до 18 лет в размере 5000 рублей», — сказала Галина Немцева.





По ее данным, выплату могли бы получить 33 687 детей возраста в данном диапазоне. На это потребовалось бы выделить из бюджета 336,8 миллиона рублей.





По итогам голосования поддержали инициативу шесть депутатов, против проголосовал один человек. Воздержались 26 депутатов.





«Никто не отрицает саму идею поддержки этих детей. Но при отсутствии источника (финансирования) это выглядело бы несколько авантюрно. Заключения все отрицательные, и юридического отдела, и администрации области, и прокуратуры, поэтому мы точно так же предлагаем законопроект не поддерживать», — отметил председатель комитета облдумы по труду и социальной политике Леонид Глок.





Пенсионерам в возрасте от 65 лет и старше Галина Немцева предложила выплатить по 2 тысячи рублей. Деньги бы получили 264 304 пенсионеров. Согласно финансово-экономическому обоснованию потребность в бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на предоставление соответствующих выплат может составить 528 миллионов 608 тысяч рублей. Большинство депутатов предложение также не поддержали.





«В бюджете не стали искать возможности поддержать стариков и детей. И даже в первом чтении за концепцию рассмотреть возможность такой поддержки голосовать не стали. Воздержались», — отметила Галина Немцева в своем Телеграм-канале.





Ранее Владимир Путин объявил, что семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки адресована почти 22 млн детей, подсчитали в пресс-службе Минтруда. Депутат областной Думы Наталья Барышникова также направляла письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину, в котором попросила распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на всех несовершеннолетних.





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