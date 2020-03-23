Облдума: 48 тысяч томичей сливают свои фекалии в ливневки

48 тысяч жителей города Томска получают услугу по водоснабжению, но не имеют системы стоков, и в сутки порядка четырех тысяч кубометров канализационных стоков по ливневкам уходит в грунт, сообщается на сайте областной думы. Власти Томска планировали передать ливневки Томска на обслуживание по концессионному соглашению, однако процесс затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом.

Ранее сообщалось, что специалисты ТГАСУ разработали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации Томска. В инвентарную ведомость вошли более 24 тысяч элементов. Это смотровые и дренажные колодцы, дождеприемники и трубопроводы, лотки и другие элементы. Общая протяженность ливневой канализации составила 202 километра. По оценкам властей, на обустройство проблемных участков ливневой сети необходимо минимум 900 млн рублей. В целом на ремонт ливневок, по оценкам Ивана Кляйна, необходимо больше 36 млн рублей.





Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Процесс подписания соглашения затянулся, так как сейчас непонятно, каким именно образом инвестор вернет свои деньги.





«Основные вопросы, которые возникают у концессионера, — возврат средств. Мы планируем начать работу по примеру Новосибирска и Красноярска, где есть уже предварительные итоги работы с юридическими лицами. Ориентировочно в мае установим тариф и перейдем к заключению концессии. Чтобы установить тариф, нужно установить площадь водосбора, а у нас она пока только по юридическим лицам. Поэтому тариф будет примерно по 15 рублей», — сказал на заседании комитета думы по городскому хозяйства заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





По его словам, после утверждения тарифа, начнется регистрация всех земельных участков — как промышленных, так и жилых домов. После этого специалисты окончательно смогут рассчитать тариф по Томску для концессионера.



Добавим, на сегодняшний день в Томской области зарегистрировано 39 очистных сооружений. Из них, по данным областной думы, только 11 в рабочем состоянии, 19 – действуют как перекачивающие станции, а девять разрушены полностью.





В сельских территориях только 7% сточных вод проходят очистку. В Колпашево, Стрежевом и Северске необходима реконструкция очистных сооружений. В пяти муниципалитетах нет канализационных очистных сооружений как таковых, отмечается на сайте облдумы.