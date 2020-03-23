Добрые новости
23 марта,
2020
1
фото
Новости

Облдума: 48 тысяч томичей сливают свои фекалии в ливневки

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

48 тысяч жителей города Томска получают услугу по водоснабжению, но не имеют системы стоков, и в сутки порядка четырех тысяч кубометров канализационных стоков по ливневкам уходит в грунт, сообщается на сайте областной думы. Власти Томска планировали передать ливневки Томска на обслуживание по концессионному соглашению, однако процесс затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом. 

Облдума: 48 тысяч томичей сливают свои фекалии в ливневки

Ранее сообщалось, что специалисты ТГАСУ разработали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации Томска. В инвентарную ведомость вошли более 24 тысяч элементов. Это смотровые и дренажные колодцы, дождеприемники и трубопроводы, лотки и другие элементы. Общая протяженность ливневой канализации составила 202 километра. По оценкам властей, на обустройство проблемных участков ливневой сети необходимо минимум 900 млн рублей. В целом на ремонт ливневок, по оценкам Ивана Кляйна, необходимо больше 36 млн рублей. 


Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Процесс подписания соглашения затянулся, так как сейчас непонятно, каким именно образом инвестор вернет свои деньги. 


«Основные вопросы, которые возникают у концессионера, — возврат средств. Мы планируем начать работу по примеру Новосибирска и Красноярска, где есть уже предварительные итоги работы с юридическими лицами. Ориентировочно в мае установим тариф и перейдем к заключению концессии. Чтобы установить тариф, нужно установить площадь водосбора, а у нас она пока только по юридическим лицам. Поэтому тариф будет примерно по 15 рублей», — сказал на заседании комитета думы по городскому хозяйства заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.


По его словам, после утверждения тарифа, начнется регистрация всех земельных участков — как промышленных, так и жилых домов. После этого специалисты окончательно смогут рассчитать тариф по Томску для концессионера.


Добавим, на сегодняшний день в Томской области зарегистрировано 39 очистных сооружений. Из них, по данным областной думы, только 11 в рабочем состоянии, 19 – действуют как перекачивающие станции, а девять разрушены полностью. 


В сельских территориях только 7% сточных вод проходят очистку. В Колпашево, Стрежевом и Северске необходима реконструкция очистных сооружений. В пяти муниципалитетах нет канализационных очистных сооружений как таковых, отмечается на сайте облдумы.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.