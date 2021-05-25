Областные власти выяснили, как томичи относятся к коррупции

Риск «бытовой» коррупции на территории Томской области составляет 8,5%, риск «деловой» коррупции оценивается в 2,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого были опубликованы в отчете о деятельности администрации в 2020 году.





Данное исследование ежегодно проводит ТГУ. В опросе участвовали свыше 800 человек. 600 человек отвечали на вопросы о бытовой коррупции, которая возникает при предоставлении гражданам государственных услуг, 201 — деловой, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.





«С точки зрения респондентов в сфере «бытовой» коррупции наиболее коррупционными являются следующие структуры: политические партии, коммунальные службы, власти областного и муниципального уровня, средства массовой информации, правоохранительные органы, суды. Зону риска «деловой» коррупции составляют налоговые органы, МЧС, Роспотребнадзор, полиция», — говорится в отчете.