Областные власти выяснили, как томичи относятся к коррупции

Риск «бытовой» коррупции на территории Томской области составляет 8,5%, риск «деловой» коррупции оценивается в 2,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого были опубликованы в отчете о деятельности администрации в 2020 году.
Данное исследование ежегодно проводит ТГУ. В опросе участвовали свыше 800 человек. 600 человек отвечали на вопросы о бытовой коррупции, которая возникает при предоставлении гражданам государственных услуг, 201 — деловой, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.
«С точки зрения респондентов в сфере «бытовой» коррупции наиболее коррупционными являются следующие структуры: политические партии, коммунальные службы, власти областного и муниципального уровня, средства массовой информации, правоохранительные органы, суды. Зону риска «деловой» коррупции составляют налоговые органы, МЧС, Роспотребнадзор, полиция», — говорится в отчете.
В целом, за прошлый год в региональный в Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений поступило 138 обращений.
«В рамках рассмотрения одного из обращений в отношении директора областного государственного учреждения установлена возможность возникновения конфликта интересов ввиду работы близких родственников. По результатам проверки работа близких родственников в учреждении прекращена. Также в отчетном периоде обращение, содержащее информацию о возможных фактах проявления коррупции, поступило в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. В ходе рассмотрения обращения вышеуказанные факты своего подтверждения не нашли», — говорится в отчете.
Сотрудники департамента провели 39 проверок достоверности сведений, которые содержатся в декларации о доходах. По результатам проверок было сделано два выговора и одиннадцать замечаний.
Кроме того в департамент поступило 12 уведомлений о возможной личной заинтересованности сотрудников «белого дома». Комиссия пришла к вывода, что конфликт интересов отсутствовал только в одном случае.