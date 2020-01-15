Областные власти предлагают перенести церковь в Нагорном Иштане на новое место

Власти Томской области предлагают перенести деревянную церковь в Нагорном Иштане в другое место, сообщает пресс-служба обладминистрации. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии. Центр по охране и использованию памятников истории и культуры должен разработать проект реставрации объекта.

Специалисты обсудили возможность переноса храма на более безопасную территорию в связи с оползневыми процессами, происходящими на холме, где стоит памятник.





«Как один из вариантов места для переноса церкви мы рассмотрели северную часть села, около озера и старинного кладбища. Этот вопрос в самом начале проработки. При принятии окончательного решения, в первую очередь, мы будем учитывать мнения жителей Нагорного Иштана, Томска, Томского района и Томской епархии», — сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.





Ранее Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) проводило круглый стол на тему сохранения церкви в Нагорном Иштане. Специалисты отметили, что лучше вести борьбу с оврагом, отсыпать откос щебнем и укреплять береговую полосу газоном и кустарником.







«Я думаю, что эта церковь была не случайно выбрана. Похожие церкви можно найти и в других деревнях, но такого удивительного места, как в Нагорном Иштане, нигде больше нет. Поэтому и невозможно представить эту церковь в другом месте. В реставрации, в сохранении культурного наследия есть жесткие правила, когда памятник может быть перенесен со своего места только тогда, когда он не может быть там сохранен. Например, когда создавали гидроэлектростанции и затапливали целые деревни. Но у нас не тот случай», — отметила заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Лариса Романова.

