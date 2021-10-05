Областные власти не согласились увеличить число мест для митингов в Томске

Специальные площадки для митингов появились в России в июне 2012 года. Этому предшествовали массовые протесты после президентских выборов и выборов в Госдуму. В СМИ такие площадки стали называть гайд-парками — по аналогии с лондонским парком — традиционным местом политических митингов, праздников и концертов.

Сейчас гайд-парков в Томске два: на площади перед ДНТ «Авангард» и в сквере на улице Высоцкого (туда перенесли единственную подобную площадку в центре города — гайд-парк в сквере у речного вокзала — после того как на митинге 26 марта 2017 года там собрались от 500 до 1500 протестующих). В Томской области мероприятия в гайд-парках не нужно согласовывать при численности до 150 человек (каждый регион устанавливает ограничения самостоятельно, по закону она не может быть ниже 100 человек).

Депутаты предлагали расширить число мест, где можно было бы проводить митинги, а также увеличить предельное количество участников, не требующее согласование. В частности, они предлагали разрешить проведение митингов на площади Ново-Соборной, набережной реки Ушайки у Томской областной филармонии, у стелы Памяти героев Отечественной войны 1812 года, в сквере Студенческих отрядов, на площади перед зданием СФТИ, нижней террасе Лагерного сада и площади у памятника 400-летия Томска.

«Письмом заместителя губернатора Томской области по внутренней политике от 17 сентября 2021 года обращение депутатов нашей Думы не поддержано. Соответствующие изменения в законодательство региона признаны нецелесообразными», — сказал спикер Думы Томска Чингис Акатаев.