Областные власти хотят поговорить с томичами о проекте развязки на «Южке»

Центр управления регионом (ЦУР) разместил в соцсетях информацию о том, что совместно с Администрацией Томской области проведет диалог жителей Томска с авторами проекта по развязке на площади Южной. «Эксперты в режиме реального времени дадут ответы на вопросы и предложения томичей», — говорится в анонсе мероприятия. Прямая трансляция состоится 29 марта в 13:30 в паблике «Томская область» - https://vk.com/tomskgov

Напомним, что Томская область планирует построить развязку на Транспортной площади. Для этого в 2020 году ООО «РосИнсталПроект»( Новосибирск) с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) проводило предпроектные работы. В сентябре проектировщики предложили обладминистрации построить двухуровневую развязку: за основу был взят проект пересечения по типу неполного клеверного листа.

Авторы городских проектов «Город не бесит» и «Умный транспорт Томска» высказывают сомнение в том, что строительство транспортной развязки на Южной сделает комфортней жизнь томичей. Среди аргументов против то, что дорога станет более скоростной, а значит, более шумной для жителей близлежащих домов и более опасной для автомобилистов и пешеходов. Аналогия — это транспортная развязка на Пушкинской, на которой недавно произошло смертельное ДТП .

В качестве альтернативы урбанисты предлагают переделать транспортное кольцо в регулируемый перекресток и оснастить его выделенными полосами для общественного транспорта. Также они предлагают в целом изменить задачу, которую должна решать развязка: не увеличить пропускную способность для транспорта, а перевезти как можно больше людей через перекресток. В первую очередь речь, по их мнению, должна идти о том, чтобы горожанам было выгоднее пересесть на общественный транспорт, чем пользоваться каждый день собственным автомобилем. Дело в том, что в большинстве случаев кольцо на Транспортной площади справляется с транспортными потоками. Пробки образуются лишь в часы пик. Следовательно, логично за счет общественного транспорта сократить число машин именно в это время, а не расширять дорогу на постоянной основе.





Городские активисты предложили провести публичное обсуждения вариантов решения транспортной проблемы на Южной. Администрация Томской области согласилась провести круглый стол еще в конце января 2021 года, о чем тогда сообщил телеграм-канал АТО Official. «Тема для жителей областного центра очень важная, и мы понимаем, что, прежде чем принять решение, данный вопрос должен быть всесторонне проработан и обсужден», – говорил в конце января 2021 года начальник областного департамента дорожной деятельности, транспорта и связи Юрий Баев. И вот спустя два месяца долгожданный диалог наконец-то состоится. Будет ли от него польза - это уже другой вопрос.