Областные депутаты предлагают отложить переход на закрытую систему ГВС

Областные депутаты предложии продлить срок разрешенного использования централизованных открытых систем теплоснабжения (ГВС) на пять лет. Томских депутатов поддержали коллеги из других регионов СФО.

С 1 января 2022 года согласно федеральному закону «О теплоснабжении» использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения не допускается. Закрытые системы ГВС считаются более современными, энергоэффективными и безопасными.





«Переход на закрытую систему горячего водоснабжения является достаточно проблематичным и затратным не только для Томской области, — подчеркнул председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Мы изучили ситуацию и пришли к выводу, что по СФО ситуация складывается одинаковая везде, так как более 50% жилищного фонда имеют на сегодняшний день открытую систему ГВС».





По предварительной оценке общие затраты на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения и водоснабжения муниципальных образований Томской области для исполнения требования законодательства по переводу на закрытую систему теплоснабжения (ГВС) составят более 9 млрд рублей. Проблема финансирования перехода характерна для большинства регионов России.





Депутаты Законодательной Думы Томской области предлагают продлить срок разрешенного использования централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд ГВС на пять лет — до 1 января 2027 года.





«Это чрезвычайно важная тема. У нас есть большая озабоченность тем, как регионы будут исполнять федеральный закон с 1 января 2022 года, и как в этой ситуации будут работать коммунальные системы. Без дорожной карты и федеральной программы только за счет региональных бюджетов решить эту проблему будет очень сложно», — уверена спикер томской областной думы Оксана Козловская.​