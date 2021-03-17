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17 марта,
2021
Новости

Областные депутаты предлагают отложить переход на закрытую систему ГВС

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Областные депутаты предложии продлить срок разрешенного использования централизованных открытых систем теплоснабжения (ГВС) на пять лет. Томских депутатов поддержали коллеги из других регионов СФО.

С 1 января 2022 года согласно федеральному закону «О теплоснабжении» использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения не допускается. Закрытые системы ГВС считаются более современными, энергоэффективными и безопасными.


«Переход на закрытую систему горячего водоснабжения является достаточно проблематичным и затратным не только для Томской области, — подчеркнул председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Мы изучили ситуацию и пришли к выводу, что по СФО ситуация складывается одинаковая везде, так как более 50% жилищного фонда имеют на сегодняшний день открытую систему ГВС». 


По предварительной оценке общие затраты на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения и водоснабжения муниципальных образований Томской области для исполнения требования законодательства по переводу на закрытую систему теплоснабжения (ГВС) составят более 9 млрд рублей. Проблема финансирования перехода  характерна для большинства регионов России.


Депутаты Законодательной Думы Томской области предлагают продлить срок разрешенного использования централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд ГВС на пять лет — до 1 января 2027 года.


«Это чрезвычайно важная тема. У нас есть большая озабоченность тем, как регионы будут исполнять федеральный закон с 1 января 2022 года, и как в этой ситуации будут работать коммунальные системы. Без дорожной карты и федеральной программы только за счет региональных бюджетов решить эту проблему будет очень сложно», — уверена спикер томской областной думы Оксана Козловская.​

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