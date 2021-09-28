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Областной суд: приговор мужчине, пырнувшему ножом сожительницу, оставлен без изменений

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Томича, который пырнул ножом свою сожительницу, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, он подал апелляцию, где сослался на ряд своих тяжелых заболеваний и попросил о смягчении наказания. Но судебная коллегия Томского областного суда признала, что приговор справедливый и оставила его без изменений, сообщается на сайте региональной прокуратуры. 

Известно, что в мае этого года 62-летний мужчина и его сожительница находились в гостях у приятеля, где они все вместе употребляли спиртное и остались ночевать. Утром подсудимый обнаружил товарища и подругу беседующими на веранде. Решив, что женщина ему изменила, мужчина нанес ей складным ножом удар в грудь. В результате у пострадавшей были повреждены ребра, легкое и межреберная артерия. Благодаря вовремя оказанной медпомощи женщина выжила.

Было возбуждено уголовно дело за преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговор — 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В ответ на апелляцию мужчины старший прокурор обратила внимание суда на то, что слабое здоровье — не основание для смягчения наказания, так как оно изначально учитывалось при вынесении приговора. К тому же мужчина только недавно вернулся из мест лишения свободы, в его действиях имеется рецидив преступлений, а по месту жительства он характеризуется исключительно отрицательно.

Эти доводы убедили в справедливости назначенного наказания. Поэтому апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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