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Областная комиссия отклонила 76% ходатайств о помиловании от заключенных

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Томская областная комиссия по вопросам помилования в 2021 году отклонила 23 ходатайства заключенных об освобождении от наказания или сокращении срока, сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека.

Всего в прошлом году комиссия, состоящая из членов общественных организаций, ученых и журналистов, рассмотрела 30 таких ходатайств, удовлетворив 7 из них. Трое томских осужденных, чьи ходатайства были приняты, просили о полном освобождении от наказания, еще четверо — о сокращении срока.

При этом президент России Владимир Путин, принимающий решения о помиловании заключенных, в 2021 году освободил от наказания только одного человека из Томской области. В ноябре прошлого года стало известно, что президент освободил от наказания воспитанницу томской колонии № 2, где содержатся девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Девушка из Алтайского края, осужденная по статье о хранении наркотиков и помилованная президентом сейчас живет с родителями, как сообщается на сайте омбудсмена, она устроилась на работу и налаживает свою жизнь. Ее помилование стало первым случаем в области за 20 лет.

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