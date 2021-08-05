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Главная Новости Областная Дума направила млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Новости

Областная Дума направила млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Региональная Дума на очередном собрании большинством голосов утвердила изменения в бюджете. Таким образом, более млрд рублей пойдут на увеличение зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

Как пояснила начальник регионального департамента финансов Юлия Фролова, изменения в бюджете предполагают перемещение бюджетных ассигнований из средств областного бюджета. Так, в 2021 году 1 млрд направят на повышение зарплат бюджетникам. Из них 809,6 млн рублей нужны, чтобы достичь показателей по зарплате, установленных майскими указами президента. Остальные 204,8 млн рублей нужны из-за повышения минимального размера оплаты труда в январе 2021 года. 

Также по словам начальника департамента финансов Юлии Фроловой, они планируют направить еще 140 млн дополнительно на санавиацию, которая в текущем году увеличила полетные часы. Также 242 млн донаправят на строительство восьми детских садов из-за роста цен на стройматериалы. 

Отметим, таким образом, бюджет региона в 2021 году равен 85,1 млрд рублей по доходам, 90,88 млрд рублей по расходам. Дефицит - 5,8 млрд рублей.

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