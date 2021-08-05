Областная Дума направила млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Региональная Дума на очередном собрании большинством голосов утвердила изменения в бюджете. Таким образом, более млрд рублей пойдут на увеличение зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

Как пояснила начальник регионального департамента финансов Юлия Фролова, изменения в бюджете предполагают перемещение бюджетных ассигнований из средств областного бюджета. Так, в 2021 году 1 млрд направят на повышение зарплат бюджетникам. Из них 809,6 млн рублей нужны, чтобы достичь показателей по зарплате, установленных майскими указами президента. Остальные 204,8 млн рублей нужны из-за повышения минимального размера оплаты труда в январе 2021 года.

Также по словам начальника департамента финансов Юлии Фроловой, они планируют направить еще 140 млн дополнительно на санавиацию, которая в текущем году увеличила полетные часы. Также 242 млн донаправят на строительство восьми детских садов из-за роста цен на стройматериалы.

Отметим, таким образом, бюджет региона в 2021 году равен 85,1 млрд рублей по доходам, 90,88 млрд рублей по расходам. Дефицит - 5,8 млрд рублей.