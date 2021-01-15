Обладминистрация предлагает городским блогерам встретиться и обсудить строительство кампуса

​​« Нас очень радует, когда большие проекты вызывают активный интерес у томичей. Например, идея построить университетский кампус», — прокомментировал карту участков под строительство кампуса в центре города начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов. Напомним, что губернатор Сергей Жвачкин считает , что в Томске нет места под строительство студенческих общежитий и поэтому предлагает строить кампус на 20 тысяч иностранных студентов за 35 млрд рублей на Левом берегу Томи. В ответ на это урбанисты опубликовали альтернативный вариант и показали на карте , где можно строить в Томске. «Сообщества @clevertsk и @gorodnebesit предлагают использовать землю в центре Томска – например, ту, где сейчас расположена исправительная колония №4 на улице Вершинина, — пишет в телеграм-канале обладминистрации Дмитрий Ассонов. — Но когда мы говорим о том, где будет расположен университетский кампус, нужно учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, перенос зданий УФСИН в другое место. До окончательного переноса может пройти много лет, для ведомства это большие затраты, и очень велика вероятность, что от этой идеи откажутся вообще. А кампус будет простаивать в ожидании земли. Плюс требования Министерства образования к кампусу намного шире, чем только лишь пешая получасовая доступность». Дмитрий Ассонов предлагает встретиться с инициативной группой, обсудить разные варианты и обменяться мнениями. «Давайте на следующей неделе? Я позвоню», – сказал в завершение Дмитрий Юрьевич.

Напомним, жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.





Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.





«Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — прокомментировала намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. Депутат Игорь Лютаев направил обращение губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.





Депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева также отметила в своем телеграм-канале, что у нее вызывает большое сомнение необходимость траты 600 млн рублей на покупку участка. «Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки»

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