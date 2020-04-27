Обладминистрация объяснила, зачем ввела ограничения на въезд и выезд из Томской области

Ограничение на выезд и въезд было принято из-за того, что жители Томской области не соблюдали режим самоизоляции и выезжали за пределы региона без особых на то причин, рассказал на ежедневном брифинге cегодня, 27 апреля, заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Временные посты ДПС работают на въезде в регион со стороны поселка Алаево, на трассе Томск – Мариинск, Томск – Новосибирск (через Кожевниковский район) и Стрежевой – Нижневартовск. При остановке транспорта водители и пассажиры должны предъявить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить необходимость поездки.





Вице-губернатор напомнил, что в соответствии с распоряжением администрации Томской области в регионе действует режим самоизоляции. В этот период жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью, следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.