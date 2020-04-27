Добрые новости
27 апреля,
2020
1
фото
Новости

Обладминистрация объяснила, зачем ввела ограничения на въезд и выезд из Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ограничение на выезд и въезд было принято из-за того, что жители Томской области не соблюдали режим самоизоляции и выезжали за пределы региона без особых на то причин, рассказал на ежедневном брифинге cегодня, 27 апреля, заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Обладминистрация объяснила, зачем ввела ограничения на въезд и выезд из Томской области

Временные посты ДПС работают на въезде в регион со стороны поселка Алаево, на трассе Томск – Мариинск, Томск – Новосибирск (через Кожевниковский район) и Стрежевой – Нижневартовск. При остановке транспорта водители и пассажиры должны предъявить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить необходимость поездки.


Вице-губернатор напомнил, что в соответствии с распоряжением администрации Томской области в регионе действует режим самоизоляции. В этот период жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью, следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Все остальные случаи – это нарушение режима самоизоляции. Пассажирам, отправившимся в поездку в другой регион, потребуется объяснить причину выезда, – подчеркнул Иван Деев.

Напомним, что ранее губернатор Сергей Жвачкин разрешал томичам выезжать на дачу и гулять с детьми во дворе. «Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьей. Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьей, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции», –​ говорил губернатор 6 апреля.

Должны ли будут люди соблюдать 14 дней карантина после посещения соседней области, Иван Деев не уточнил. Напомним, что всех въезжающих и выезжающих на посту в Алаево просят заполнять анкеты.

ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.