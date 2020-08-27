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27 августа,
2020
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Обладминистрация: Концерт Валерия Гергиева перенесли в БКЗ из-за дождя

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра пройдет в БКЗ, сообщили в администрации региона. Ранее его собирались провести на новой набережной Ушайки.


«В связи с погодными условиями в Томске, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сегодня, 27 августа, состоится в Большом концертном зале», — говорится в сообщении.


При этом посмотреть концерт в здании могут только медики, которые работают с коронавирусными больными. Другие зрители могут увидеть концерт на светодиодных экранах, установленных на набережной, либо через трансляцию на сайте Томской филармонии. Видеотрансляция концерта начнется в 17 часов.


Отметим, вчера объявление администрации о концерте на набережной вызвало недоумение жителей — почему во время особого режима, когда массовые мероприятия запрещены, в центре Томска анонсирован концерт. Но в оперштабе объяснили, что этот концерт не является массовым мероприятием.


«Массовые развлекательные мероприятия запрещены, но концерт Валерия Гергиева к ним не относится, — объяснили ТВ2 в оперштабе. — Музыканты выступят для всех, кто в этот момент будет гулять по набережной. Это можно сравнить с другими активностями, которые сейчас проводят, например, на набережной Томи.


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