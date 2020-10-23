Обладминистрация: духи и фототовары должны быть обязательно промаркированы

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел штаб по информированию участников оборота и потребителей о вступающих в силу требованиях по обязательной маркировке средствами идентификации товаров и лекарственных средств, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Вице-губернатор напомнил, что правительство России в конце 2019 года утвердило порядок и правила маркировки новых товарных групп — парфюмерии, шин и покрышек, одежды, текстиля, белья и фототехники. Внедрение маркировки товаров для этих групп производится поэтапно.





С 1 октября началась обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации, и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 года.





Также с 1 октября 2020 года введен запрет на оборот немаркированной фототехники (фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек), а остатки нужно промаркировать до 1 декабря 2020 года.





С 1 ноября 2020 года запрещаются производство и импорт немаркированных шин и покрышек, а также их продажа участникам оборота, работающим напрямую с производителями и импортерами. Маркировка остатков, не проданных до 1 ноября 2020 года, возможна до 1 марта 2021 года. Полный запрет на оборот немаркированных шин и покрышек вступает в силу 1 марта 2021 года.





Для товаров нескольких групп легкой промышленности маркировка вводится с 1 января 2021 года (ранее Минпромторг планировал перевести одежду на обязательную маркировку с 1 июля 2020 года). До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.





Каждому промаркированному товару присваивается индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки. Покупатель может отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав.





Напомним, с 1 июля 2020 года маркировка уже стала обязательной для лекарственной продукции, в связи с чем в настоящий момент возник дефицит недорогих лекарств от коронавируса.