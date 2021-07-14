Обладминистрация выделит деньги на достройку проблемного дома на Мира

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства профинансирует работы по достройке многоквартирника по пр. Мира, 33 в областном центре.

Готовность дома, который должны были сдать в 2007 году, составляет 60 %.

«Из федерального бюджета на его достройку пойдет 51,7 млн рублей, еще 10,5 миллиона добавит областная казна, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Таким образом, всего на завершение работ по строительству дома на Мира, 33 мы направим 62,2 миллиона рублей».

Замгубернатора уточнил, что в ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков. После этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

«Что касается долгостроя на Нижнем, 49 (блоки А, В, Е), по которому в конце 2020 года также принято решение о достройке, то сегодня здесь завершены конкурсы по выбору подрядчика для проведения технического обследования, инженерных изысканий и разработки проектной документации. Томская компания «Облстройинвест» приступила к работам, они должны быть завершены до конца года», — отметил Евгений Паршуто.

Многоквартирный дом по пр. Мира, 33 в Томске возводил инвестиционный строительный кооператив «Томскстрой», сдача дома планировалась на 2007 год. Однако в 2013 году застройщик был признан банкротом, после этого достройку вел ЖСК «Простор», который также был признан банкротом в 2020 году.