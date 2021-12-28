Обладминистрация объявила конкурс мусорных регоператоров в четвертой зоне, где ранее сменились два подрядчика

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области объявил конкурс на получение права вывоза отходов в четвертой зоне деятельности. Ранее там сменились два региональных оператора за два года.

«Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Соглашение с потенциальным региональным оператором планируется заключить на два года. Получить этот статус могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие специальную лицензию по обращению с отходами», говорится в сообщении обладминистрации.

В июле 2020 года региональным оператором в четвертой зоне деятельности по временной схеме стала «Экология-Новосибирск», получившая это место без конкурса. Компания вывозила мусор из Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового.

В декабре 2020 «Экология-Новосибирск» разорвала контракт с регионом, сославшись на невыгодный тариф. На ее место пришел новый регоператор — «Транспортные коммунальные системы», но и он спустя год отказался от работы в четвертой зоне по «финансовым обстоятельствам».

Позже директор «Экологии-Новосибирск» Сергей Шевченко получил 4 года колонии по делу о предоставлении ложных сведений о понесенных компанией затратах. Суд установил, что в августе-декабре прошлого года подсудимый предоставил областному департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды ложные сведения о затратах компании, после чего «Экология-Новосибирск» получила от властей субсидию в 8,5 млн рублей.