Обладминистрация не теряет надежды закатать еще один участок Ушайки в гранит

Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры(ВООПИиК) сообщает о том, что документация по реализации 3-го этапа (3-й участок) благоустройства берегов реки Ушайки в рамках проекта «Томские набережные» получила положительное заключение ГИКЭ (Государственной историко-культурной экспертизы). Акт представлен на общественное обсуждение на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. Высказать свои возражения можно до 2 декабря, в том числе направить их по электронной почте в адрес комитета kooknto@gov70.ru или по почтовому адресу: 634050, г. Томск, а/я 115.
При этом отметим, до сих пор не завершено благоустройство участка №2 от концертного зала до пассажа Второва. Строительство заморожено два года назад и новых сроков окончания работ не названо. Забор, который был возведен вокруг этой строительной площадки "украшает" центр города уже почти семь лет. На гранитно- бетонный участок №1 набережной Ушайки ушло 5 лет и около одного миллиарда рублей. В настоящий момент обладминистрация выделяет деньги, чтобы очеловечить уже введенный в эксплуатацию мрачный участок набережной Ушайки и предлагает томичам вносить свои предложения.
В свою очередь, общественный проект "Город не бесит" предлагает томичам не допустить очередного издевательства над центром города и отправить в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области возражения против закатывания берегов Ушайки в гранит и бетон. Далее, мы приводим текст возражений составленный общественниками полностью.
Изучив документацию экспертизы выражаю свое мнение относительно предлагаемого проекта работ:
1. Предлагаю отменить результаты экспертизы ввиду того, что проект третьего этапа разработки набережной р. Ушайки является вторжением в архитектурный облик городской среды и нарушает его внешний и внутренний баланс.
2. Представленные этапы проекта являются не проработанными, необоснованными, не имеют под собой экспертной оценки, аналитических оснований и не учитывают критику первого этапа проекта от общественности и экспертного сообщества.
3. Данный проект не учитывает окружающие культурные, архитектурные и археологические особенности городской среды (паркур, скейт парк, мосты, автопарковка и др. элементы). Все эти элементы проекта не аутентичны тем атмосферным особенностям среды, которая в данный момент создана данным участком города. Внедрив эти элементы будет нарушена историческая целостность локации, внесен дисбаланс как с точки зрения архитектуры так и с точки зрения аутентичного и комплексного восприятия городской среды.
4. Предлагаю пересмотреть третий и второй этапы проекта "Томские набережные", учесть всю критику экспертного сообщества, привлечь к разработке архитекторов, проектировщиков, архитектурные бюро, провести открытый конкурс на лучший проект набережной, ограничить использование материалов проекта. В частности минимизировать количество гранита, увеличить и максимизировать зеленые зоны, сохранить и увеличить зеленые насаждения, максимально сохранить выходы к воде, благоустроить и выделить родниковые зоны, акцентировать внимание на исторических частях набережной, проработать навигационнные элементы, использовать лаконичное освещение, тропинки, скамейки.