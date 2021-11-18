Обладминистрация не теряет надежды закатать еще один участок Ушайки в гранит

Изучив документацию экспертизы выражаю свое мнение относительно предлагаемого проекта работ:

1. Предлагаю отменить результаты экспертизы ввиду того, что проект третьего этапа разработки набережной р. Ушайки является вторжением в архитектурный облик городской среды и нарушает его внешний и внутренний баланс.

2. Представленные этапы проекта являются не проработанными, необоснованными, не имеют под собой экспертной оценки, аналитических оснований и не учитывают критику первого этапа проекта от общественности и экспертного сообщества.

3. Данный проект не учитывает окружающие культурные, архитектурные и археологические особенности городской среды (паркур, скейт парк, мосты, автопарковка и др. элементы). Все эти элементы проекта не аутентичны тем атмосферным особенностям среды, которая в данный момент создана данным участком города. Внедрив эти элементы будет нарушена историческая целостность локации, внесен дисбаланс как с точки зрения архитектуры так и с точки зрения аутентичного и комплексного восприятия городской среды.

4. Предлагаю пересмотреть третий и второй этапы проекта "Томские набережные", учесть всю критику экспертного сообщества, привлечь к разработке архитекторов, проектировщиков, архитектурные бюро, провести открытый конкурс на лучший проект набережной, ограничить использование материалов проекта. В частности минимизировать количество гранита, увеличить и максимизировать зеленые зоны, сохранить и увеличить зеленые насаждения, максимально сохранить выходы к воде, благоустроить и выделить родниковые зоны, акцентировать внимание на исторических частях набережной, проработать навигационнные элементы, использовать лаконичное освещение, тропинки, скамейки.