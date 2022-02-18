Обладминистрация изменила методику расчета субсидий по ЕСПБ после признания ее недействительной в суде

В проекте постановления указано, что изменения вносятся, чтобы привести документ в соответствии с законодательством. Ранее Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда и признал недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии.

Справка: размер субсидии для каждого перевозчика рассчитывается с помощью умножения его доли транспортной работы от общего количества на число проданных ЕСПБ и на бюджетную составляющую (последняя вычисляется умножением коэффициента сложности на фиксированную сумму в рублях). В свою очередь транспортная работа вычисляется умножением числа рейсов на длину маршрута, вместимость автобусов и коэффициент зонирования.

Изменения, внесенные в постановление администрации региона, предполагают корректировку методики расчета субсидий для перевозчиков, работающих по ЕСПБ. Они коснулись только одного из множителей, участвующего в определении субсидии для каждого перевозчика. Администрация области увеличила фиксированную сумму для расчета бюджетной составляющей — с 280 до 370 рублей. Также власти ввели новый коэффициент, равный 1,6, который будет действовать для маршрутов, проходящих по территории одного городского округа с проездом через контрольный-пропускной пункт.

В департаменте соцзащиты отказались пояснить по телефону, как маршрут может пролегать только по одному городскому округу через КПП при условии, что КПП в Томской области находятся между двумя городскими округами — Томском и ЗАТО Северск. В пресс-службе департамента журналиста ТВ2 попросили прислать для этого официальный запрос, пояснения властей мы опубликуем после ответа на него.

Изменения вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования — 27 февраля. Новые правила расчета субсидии будут действовать только на контракты, заключенные после 1 января 2022 года.