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Обладминистрация изменила методику расчета субсидий по ЕСПБ после признания ее недействительной в суде

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В Томской области изменили правила расчетов субсидированных поездок в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ). Соответствующие изменения в постановление обладминистрации внес губернатор Сергей Жвачкин.

В проекте постановления указано, что изменения вносятся, чтобы привести документ в соответствии с законодательством. Ранее Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда и признал недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии.

Справка: размер субсидии для каждого перевозчика рассчитывается с помощью умножения его доли транспортной работы от общего количества на число проданных ЕСПБ и на бюджетную составляющую (последняя вычисляется умножением коэффициента сложности на фиксированную сумму в рублях). В свою очередь транспортная работа вычисляется умножением числа рейсов на длину маршрута, вместимость автобусов и коэффициент зонирования.

Изменения, внесенные в постановление администрации региона, предполагают корректировку методики расчета субсидий для перевозчиков, работающих по ЕСПБ. Они коснулись только одного из множителей, участвующего в определении субсидии для каждого перевозчика. Администрация области увеличила фиксированную сумму для расчета бюджетной составляющей — с 280 до 370 рублей. Также власти ввели новый коэффициент, равный 1,6, который будет действовать для маршрутов, проходящих по территории одного городского округа с проездом через контрольный-пропускной пункт.

В департаменте соцзащиты отказались пояснить по телефону, как маршрут может пролегать только по одному городскому округу через КПП при условии, что КПП в Томской области находятся между двумя городскими округами — Томском и ЗАТО Северск. В пресс-службе департамента журналиста ТВ2 попросили прислать для этого официальный запрос, пояснения властей мы опубликуем после ответа на него.

Изменения вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования — 27 февраля. Новые правила расчета субсидии будут действовать только на контракты, заключенные после 1 января 2022 года. 

Ранее перевозчики, работающие на автобусных маршрутах Томска и Северска, опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что собираются бойкотировать ЕСПБ. Компании пожаловались на то, что по закону о мерах социальной поддержки они получают из бюджета только частичные компенсации, не покрывающие стоимость проезда, а соответственно, теряют прибыль.

Бойкот ЕСПБ перевозчики пообещали продолжить до тех пор, пока областные власти не начнут полностью компенсировать такие перевозки. В ответ на это глава областного департамента транспорта Юрий Баев заявил, что отказ от работы по ЕСПБ является незаконным, а частные перевозчики ни разу не представили подтвержденной информации о фактически перевезенных по ЕСПБ пассажирах.

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