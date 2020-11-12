Облачные технологии МТС помогли транспортной компании Сибири сохранить данные

«МТС» обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста», одного из крупнейших грузоперевозчиков Западной Сибири. Технологии резервного копирования, которые доступны в облаке #CloudMTS, позволили компании решить задачу по защите данных от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и кибератак.





Облачный провайдер предоставил перевозчику сервисы облачного резервного копирования. На облачной площадке реализуется резервное копирование баз данных и программного обеспечения. Помимо создания резервных копий в облаке, сервис защищает компанию от вирусов, повышая безопасность данных. Используемые технологии в режиме реального времени отслеживают все активности на ресурсах клиента. Если обнаруживается нецелевое действие, то оно блокируется, и администратор получает уведомление.





Компания «Верста» имеет филиалы в 19 городах России и Белоруссии, ежедневно доставляя грузы заказчикам по всей стране, а также за рубеж.