Обеззараживающие коврики и бесконтактные термометры: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Томске

Избирательные участки будут оснащены обеззараживающими ковриками на входе и антисептическими средствами для дезинфекции рук. Каждому избирателю, пришедшему на участок, будут измерять температуру бесконтактным термометром, выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию, — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всех членов избирательных комиссий обещают также обеспечить средствами индивидуальной защиты, включая маски, защитные экраны, перчатки и медицинские халаты. Процедуру голосования избирком планирует организовать бесконтактным способом. Участник голосования должен предъявить паспорт члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде, не передавая в руки.

В соседнем Новосибирске члены участковых избирательных комиссий (УИК) начали подписывать открытое письмо с призывом к коллегам не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, - сообщает Тайга.инфо. Идею о забастовке членов УИК ранее выдвинул соратник политика Алексея Навального Леонид Волков. В настоящий момент это письмо подписали почти 200 членов УИК. Подавляющая часть подписавшихся — члены УИК Москвы и Санкт-Петербурга, также есть подписавшиеся из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Новгородской, Ростовской областей, Чувашии, Татарстана и Ставропольского края. Из Томской области нет никого.

«Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным, — заявляют авторы письма . — Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей».

Голосование 1 июля — это бессмысленный риск, считают авторы письма. Ещё 20 марта Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. «Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля — и призываем всех присоединиться к нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом» , — заканчивают письмо авторы протестной акции.

Напомним, что Конституционная реформа, о начале которой Владимир Путин объявил в январе в ежегодном послании парламенту, должна завершиться по итогам общероссийского голосования, назначенного на 1 июля. Россиянам будет предложено выразить свое мнение по списку из 206 поправок. Главная поправка позволит Владимиру Путину обнулить свои предыдущие четыре президентских срока в 2024 году и снова баллотироваться на пост главы государства. Таким образом он сможет остаться у власти до 2036 года. В законе об изменении Конституции, который уже принят парламентом, подписан президентом и одобрен Конституционным судом, сказано, что поправки вступят в законную силу лишь при условии их одобрения большинством участников общероссийского голосования.





С призывом не участвовать во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию выступила партия «Яблоко». В «Яблоке» заявили, что считают голосование «незаконным мероприятием», которое разрушает основы конституционного строя в России и ее правовую систему в целом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь призвал своих сторонников голосовать против внесения изменений в Конституцию. По словам Зюганова, новый вариант Основного закона «усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство». Алексей Навальный заявил, что не признает «голосование в шатрах» по поправкам в Конституцию России. «В выборах участвуем, в невыборах и подделке не участвуем», — написал Навальный в своем телеграм-канале.





Почти двести депутатов со всей России подписали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию.