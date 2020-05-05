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05 мая,
2020
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Новости

Обеспечены ли врачи средствами индивидуальной защиты? Проверим это

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Журналисты независимого объединения СМИ «Синдикат-100» объявили о запуске проекта «Скорая журналистская помощь». Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты. 

Обеспечены ли врачи средствами индивидуальной защиты? Проверим это
Фото: tabletka.tomsk.ru

Мы убеждены, что федеральные, региональные, муниципальные власти, НКО, бизнес, СМИ, неравнодушные граждане должны сделать все от нас зависящее, чтобы вы были обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами в максимально возможном объеме, — из обращения журналистов к медикам.

На федеральном уровне министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли подтвердили, что средств индивидуальной защиты для российских врачей все еще недостаточно. Благотворительные фонды ведут сбор средств для закупки необходимых средств защиты в соответствии с поступившими к ним запросами от медучреждений.


Вместе с тем, обращения врачей в социальных сетях и проведенные ранее журналистские расследования показали, что медработники боятся направлять официальные запросы и жаловаться в вышестоящие инстанции на нехватку СИЗ в их учреждениях, просить помощи у благотворительных фондов.


Авторы обращения считают недопустимым сокрытие информации о недостаточности СИЗ руководителями медучреждений и региональными чиновниками.


«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций», — говорится в обращении «Синдиката-100».

Журналисты призывают медицинских работников анонимно сообщать о существующих проблемах. Для этого нужно заполнить форму.


Координаторы проекта свяжутся с заявителем, уточнят детали (не раскрывая публично имени обратившегося за помощью), направят официальные запросы руководству учреждения, профильных региональных органов власти и, при необходимости, подготовят материал для публикации в случае, если проблема не будет оперативно решена. 


С каждым поступившим обращением координаторы проекта будут работать индивидуально, исходя из принципа «не навреди».


«Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем вам принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты своих жизней и здоровья», — говорится в обращении «Синдиката-100».


«Синдикат-100» создан по инициативе главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для независимого освещения социальных проблем. В объединение вошли более 25 федеральных и региональных СМИ. 


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