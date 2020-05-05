Обеспечены ли врачи средствами индивидуальной защиты? Проверим это

Мы убеждены, что федеральные, региональные, муниципальные власти, НКО, бизнес, СМИ, неравнодушные граждане должны сделать все от нас зависящее, чтобы вы были обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами в максимально возможном объеме, — из обращения журналистов к медикам.

На федеральном уровне министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли подтвердили, что средств индивидуальной защиты для российских врачей все еще недостаточно. Благотворительные фонды ведут сбор средств для закупки необходимых средств защиты в соответствии с поступившими к ним запросами от медучреждений.





Вместе с тем, обращения врачей в социальных сетях и проведенные ранее журналистские расследования показали, что медработники боятся направлять официальные запросы и жаловаться в вышестоящие инстанции на нехватку СИЗ в их учреждениях, просить помощи у благотворительных фондов.





Авторы обращения считают недопустимым сокрытие информации о недостаточности СИЗ руководителями медучреждений и региональными чиновниками.





«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций», — говорится в обращении «Синдиката-100».

Журналисты призывают медицинских работников анонимно сообщать о существующих проблемах. Для этого нужно заполнить форму.





Координаторы проекта свяжутся с заявителем, уточнят детали (не раскрывая публично имени обратившегося за помощью), направят официальные запросы руководству учреждения, профильных региональных органов власти и, при необходимости, подготовят материал для публикации в случае, если проблема не будет оперативно решена.





С каждым поступившим обращением координаторы проекта будут работать индивидуально, исходя из принципа «не навреди».





«Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем вам принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты своих жизней и здоровья», — говорится в обращении «Синдиката-100».





«Синдикат-100» создан по инициативе главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для независимого освещения социальных проблем. В объединение вошли более 25 федеральных и региональных СМИ.





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