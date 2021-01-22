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22 января,
2021
Новости

Объемы добычи полезных ископаемых в Томской области в 2020 году снизились на 20%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Объемы добычи полезных ископаемых в Томской области в 2020 году были снижены на 20,7%. Объем добычи нефти упал на 22,1%. В целом индекс промышленного производства составил 90,7%, сказал замгубернатора Томской области Андрей Антонов. По его словам, это самый низкий показатель за последние годы.

«Снижение было связано с тем, что в целом по Российской Федерации необходимо было снизить количество добываемой нефти. Естественно, что наша нефть в целом по себестоимости дороже, чем в ряде других субъектов и чтобы компании могли иметь определенную рентабельность, было принято решение о снижении именно у нас», — рассказал Антонов.


В текущем году объем добычи нефти планируется на уровне 2019 года. 


«В ноябре-декабре мы видим уже увеличение объемов добычи нефти и газа. Это связано с тем, что постепенно пересматриваются внутренние параметры региона в рамках ОПЕК. И мы получили от наших добывающих компаний информацию о том, что прогноз на 2021-й по добычи будет на уровне 2019 года», — отметил Андрей Антонов.

При этом, власти отмечают, что регион «успешно прошел пандемический стресс-тест». Так по итогам 2020 года индекс обрабатывающих производств вырос на 8,6 %, индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 22,4%, индекс производства резиновых и пластмассовых изделий на 13%. Производство пищевых продуктов выросло на 5%.


В химической отрасли индекс за 2020 год составил 100,7% благодаря стабильной работе «Криогенмаш-Газ» и «Томскнефтехим», который в 2020 году модернизировал оборудование для увеличения производственной мощности. Вырос выпуск основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.


«За счет роста выпуска иммунных сывороток в «Вирионе» прирост производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 2,1 процента, — отметил Андрей Антонов. — Кроме того, заметный рост показали производство текстильных изделий, мебели, обуви, а также ремонт и монтаж машин и оборудования».

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