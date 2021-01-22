Объемы добычи полезных ископаемых в Томской области в 2020 году снизились на 20%

Объемы добычи полезных ископаемых в Томской области в 2020 году были снижены на 20,7%. Объем добычи нефти упал на 22,1%. В целом индекс промышленного производства составил 90,7%, сказал замгубернатора Томской области Андрей Антонов. По его словам, это самый низкий показатель за последние годы.

«Снижение было связано с тем, что в целом по Российской Федерации необходимо было снизить количество добываемой нефти. Естественно, что наша нефть в целом по себестоимости дороже, чем в ряде других субъектов и чтобы компании могли иметь определенную рентабельность, было принято решение о снижении именно у нас», — рассказал Антонов.





В текущем году объем добычи нефти планируется на уровне 2019 года.





«В ноябре-декабре мы видим уже увеличение объемов добычи нефти и газа. Это связано с тем, что постепенно пересматриваются внутренние параметры региона в рамках ОПЕК. И мы получили от наших добывающих компаний информацию о том, что прогноз на 2021-й по добычи будет на уровне 2019 года», — отметил Андрей Антонов.