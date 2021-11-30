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Объем строительства ТДСК в ноябре 2021 года достиг 8 млн квадратных метров

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Объем строительства ТДСК в ноябре 2021 года, включая жилье, детские сады, школы, спортивные и медицинские учреждения, достиг 8 млн квадратных метров. 

По итогам 10 месяцев 2021 года подразделения ТДСК сдали 104,6 тыс. квадратных метров жилья. В ноябре к ним добавились два детских сада. В декабре компания планирует сдать в эксплуатацию новые дошкольные объекты, жилые дома в Радонежском, Южных Воротах, а также 22-этажную башню в жилом квартале на пр. Комсомольском, 48 в Томске.

Добавим, что с момента основания в 1972 году и до 1992 года томский Домостроительный комбинат ввел в эксплуатацию 2,48 млн квадратных метров жилья. Были построены новые жилые массивы в Томске на пр. Фрунзе, на Каштаке и Иркутском тракте, в Стрежевом и Кедровом.

После акционирования в 1993 году показатели ежегодного ввода стали расти и достигли к ноябрю 2021 года 5,52 млн квадратных метров. Пик строительства приходится на период 2008 по 2015 год. Так в 2015 году Томская домостроительная компания ввела в эксплуатацию рекордную площадь — 571 тыс. кв. м.

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