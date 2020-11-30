Объем муниципального долга Томска в 2021 году достигнет 5 млрд рублей

Администрация и дума Томска попросили областных властей о выделении дополнительной субсидии в 580 миллионов рублей. Сегодня Томск за выполнение функций областного центра получает в десять раз меньше — только 58 миллионов рублей.





Напомним, на последнем собрании областной думы депутат Галина Немцева подняла вопрос о том, чтобы увеличить размер субсидии для Томска. Так в законе «О статусе областного центра» был определен норматив в 0,5 % от расходной части бюджета на выполнение функций областного центра. Однако позже этот норматив убрали, и размер субсидии сократился.





По словам председателя думы Томска Чингиса Акатаева, сейчас выделяется «смехотворная сумма» в 58,3 миллиона рублей.





«Мы отправили письма на имя губернатора Томской области, председателя законодательной думы, где четко обозначили, что, во-первых, надо определить смысловое содержание областного центра, чтобы не было свободных волеизъявлений — дать или не дать. С учетом тех важнейших направлений, которые мы видим перед собой в жизни города, мы просим дополнительно у области порядка 580 миллионов рублей. Пусть это идет на выполнение функций областного центра. Ждем ответа», — сказал Чингис Акатаев в ходе пресс-конференции.





По итогам работы согласительной комиссии в бюджете Томска на 2021 год запланированы доходы в размере 16,519 миллиарда рублей, расходы – 17,393 миллиарда рублей. Дефицит составит 874,5 миллиона рублей.





Общая сумма муниципального долга в будущем году достигнет почти 5 миллиардов. Как пояснял председатель комитета по бюджету Владимир Самокиш, это почти 8,5 тысяч рублей на каждого томича, включая пенсионеров и грудничков. Ежегодно на его обслуживание направляется порядка 400 миллионов рублей.





На сегодняшний день объем муниципального долга составляет 3,44 миллиарда рублей.